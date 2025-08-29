Минтруд: Рязанской области не хватает рабочих на 14 тысяч вакансий

Рязанской области не хватает рабочей силы на 14 тысячах вакансий. Об этом в комментариях под постами губернатора Павла Малкова рассказали в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Информация прозвучала в ответ на вопрос об ограничении устройства мигрантов в регионе.
«В настоящее время региональный рынок труда испытывает дефицит рабочей силы — более 14 тысяч вакансий, который невозможно покрыть за счет местного безработного населения. Работодатели отдельных отраслей вынуждены привлекать иностранную рабочую силу», — сообщили в министерстве.
В комментарии отметили, что иностранцев трудоустраивают на вакансии с тяжелым физическим либо неквалифицированным трудом.
При этом на федеральном уровне ограничения по привлечению иностранных работников установлены в восьми отраслях: транспорт, сельское хозяйство, торговля, строительство, спорт, лесозаготовка и другие.
«В Рязанской области ограничения по привлечению иностранных работников дополнительно установлены в „Обрабатывающих производствах“, где работает основная доля иностранных работников», — написали в минтруде.
Доля иностранных граждан составляют 3% от всего работающего населения региона, подчеркнули в рязанском ведомстве.