Минтруд: Рязанской области не хватает рабочих на 14 тысяч вакансий
Рязанской области не хватает рабочей силы на 14 тысячах вакансий. Об этом в комментариях под постами губернатора Павла Малкова рассказали в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Информация прозвучала в ответ на вопрос об ограничении устройства мигрантов в регионе.

«В настоящее время региональный рынок труда испытывает дефицит рабочей силы — более 14 тысяч вакансий, который невозможно покрыть за счет местного безработного населения. Работодатели отдельных отраслей вынуждены привлекать иностранную рабочую силу», — сообщили в министерстве.

В комментарии отметили, что иностранцев трудоустраивают на вакансии с тяжелым физическим либо неквалифицированным трудом.

При этом на федеральном уровне ограничения по привлечению иностранных работников установлены в восьми отраслях: транспорт, сельское хозяйство, торговля, строительство, спорт, лесозаготовка и другие.

«В Рязанской области ограничения по привлечению иностранных работников дополнительно установлены в „Обрабатывающих производствах“, где работает основная доля иностранных работников», — написали в минтруде.

Доля иностранных граждан составляют 3% от всего работающего населения региона, подчеркнули в рязанском ведомстве.