Минпросвещения подготовило список рекомендованного отечественного кино для школ
В список вошли 100 кинокартин, снятых выдающимися отечественными режиссерами, в том числе фильмы «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова и другие. Как отметили в министерстве, главная цель рекомендаций — использование воспитательного потенциала художественных фильмов для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.
