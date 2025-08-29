Малков прокомментировал налет украинских беспилотников на Рязанскую область
Глава региона заявил, что по предварительным данным, в результате атаки дронов пострадавших среди людей и ущерба нет. Минувшей ночью, по сообщению Минобороны РФ, над Рязанской областью ликвидировали два БПЛА.
Павел Малков прокомментировал налет украинских беспилотников на Рязанскую область. Информацию губернатор разместил в своем Telegram-канале.
Глава региона заявил, что по предварительным данным, в результате атаки дронов пострадавших среди людей и ущерба нет.
Минувшей ночью, по сообщению Минобороны РФ, над Рязанской областью ликвидировали два БПЛА.