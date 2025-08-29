Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
649
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 974
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
MACARONIKA представила лимитированную «Рязанскую коллекцию» ко Дню города
К 930-летию Рязани бренд пирожных макарон MACARONIKA создал уникальную коллекцию десертов, посвящённую городу и Рязанской области. Девять особых вкусов отразили самые знаковые символы региона: музей-усадьба И. П. Павлова, Рязанская ВДНХ, Рыбацкая деревня, фестиваль воздухоплавания «Небо России», Рязанский кремль, музей-заповедник С. А. Есенина, Старожиловский конный завод, бренд Рязанской области, городище Старая Рязань.

«Эта коллекция — не просто десерты. Для нас важно было показать, что Рязанская область может вдохновлять на творчество и новые формы культурного диалога. Мы постарались передать характер региона через вкус, чтобы каждый мог почувствовать атмосферу праздника и уникальность Рязани», — отметил Аркадий Штейн, создатель бренда MACARONIKA.

Тираж коллекции строго ограничен. Приобрести наборы можно только на фирменных корнерах MACARONIKA в ТРЦ «Премьер» и ТРЦ «Виктория Плаза» в Рязани.

Юбилейная коллекция стала не только гастрономическим символом праздника, но и оригинальным способом прикоснуться к богатой истории и культурному наследию региона, а также поздравить город с праздником.