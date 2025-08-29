MACARONIKA представила лимитированную «Рязанскую коллекцию» ко Дню города

К 930-летию Рязани бренд пирожных макарон MACARONIKA создал уникальную коллекцию десертов, посвящённую городу и Рязанской области.

К 930-летию Рязани бренд пирожных макарон MACARONIKA создал уникальную коллекцию десертов, посвящённую городу и Рязанской области. Девять особых вкусов отразили самые знаковые символы региона: музей-усадьба И. П. Павлова, Рязанская ВДНХ, Рыбацкая деревня, фестиваль воздухоплавания «Небо России», Рязанский кремль, музей-заповедник С. А. Есенина, Старожиловский конный завод, бренд Рязанской области, городище Старая Рязань.

«Эта коллекция — не просто десерты. Для нас важно было показать, что Рязанская область может вдохновлять на творчество и новые формы культурного диалога. Мы постарались передать характер региона через вкус, чтобы каждый мог почувствовать атмосферу праздника и уникальность Рязани», — отметил Аркадий Штейн, создатель бренда MACARONIKA.

Тираж коллекции строго ограничен. Приобрести наборы можно только на фирменных корнерах MACARONIKA в ТРЦ «Премьер» и ТРЦ «Виктория Плаза» в Рязани.

Юбилейная коллекция стала не только гастрономическим символом праздника, но и оригинальным способом прикоснуться к богатой истории и культурному наследию региона, а также поздравить город с праздником.