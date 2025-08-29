Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В субботу, 30 августа, состоятся основные мероприятия, посвященные 930-летию Рязани. На разных площадках города пройдут праздничные фестивали — спортивные, гастрономические, музыкальные, семейные.
Также на выходных завершится фестиваль креативных индустрий. Праздник развернется на территории рязанской ВДНХ и Лыбедском бульваре. Гостей ждут танцевальные и творческие мастер-классы, показ мод, красочные перформансы и концерты.
В селе Троица Спасского района пройдет XXX туристский фестиваль авторской песни «Бабье лето -2025». Замечательная возможность подвести итоги лета и построить планы на осень, послушать песни и самому попеть на сцене и у огня, развлечь детей и самим развлечься, подышать чистым воздухом и дымком костра.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».