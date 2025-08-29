Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
28°
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
ЦБ USD 80.33 0.04 30/08
ЦБ EUR 94.05 0.56 30/08
Нал. USD 79.50 / 82.80 31/08 07:00
Нал. EUR 92.00 / 95.50 31/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
649
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 974
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 августа
В субботу, 30 августа, состоятся основные мероприятия, посвященные 930-летию Рязани. Также на выходных завершится фестиваль креативных индустрий.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 30 августа, состоятся основные мероприятия, посвященные 930-летию Рязани. На разных площадках города пройдут праздничные фестивали — спортивные, гастрономические, музыкальные, семейные.

Также на выходных завершится фестиваль креативных индустрий. Праздник развернется на территории рязанской ВДНХ и Лыбедском бульваре. Гостей ждут танцевальные и творческие мастер-классы, показ мод, красочные перформансы и концерты.

В селе Троица Спасского района пройдет XXX туристский фестиваль авторской песни «Бабье лето -2025». Замечательная возможность подвести итоги лета и построить планы на осень, послушать песни и самому попеть на сцене и у огня, развлечь детей и самим развлечься, подышать чистым воздухом и дымком костра.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».