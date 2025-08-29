Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
28°
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
ЦБ USD 80.33 0.04 30/08
ЦБ EUR 94.05 0.56 30/08
Нал. USD 79.50 / 82.80 31/08 07:00
Нал. EUR 92.00 / 95.50 31/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
649
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 974
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин поздравил многодетную семью Кадушкиных с рождением третьего сына
В пятницу, 29 августа, в Гербовом зале Рязанской областной Думы состоялась торжественная церемония регистрации новорожденного. С радостным событием родителей малыша — Маргариту и Дениса Кадушкиных — поздравил спикер регионального парламента Аркадий Фомин. В праздничном мероприятии также приняла участие начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина. Супруги Кадушкины вместе уже больше 15 лет. Денис работает в сфере подбора автомобилей, Маргарита — сотрудница муниципального учреждения культуры, ведущая мероприятий. В семье подрастают трое сыновей.

В пятницу, 29 августа, в Гербовом зале Рязанской областной Думы состоялась торжественная церемония регистрации новорожденного. С радостным событием родителей малыша — Маргариту и Дениса Кадушкиных — поздравил спикер регионального парламента Аркадий Фомин. В праздничном мероприятии также приняла участие начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина, сообщила пресс-служба облдумы.

Супруги Кадушкины вместе уже больше 15 лет. Денис работает в сфере подбора автомобилей, Маргарита — сотрудница муниципального учреждения культуры, ведущая мероприятий. В семье подрастают трое сыновей. Старшему Кириллу 14 лет. В свободное от учебы время он занимается брейк-дансом и разучивает трюки на самокате. Девятилетний Дмитрий старается ни в чем не уступать старшему брату: практикуется в спортивных уличных танцах и уже неплохо катается на самокате. Младший ребенок появился на свет в середине августа текущего года. Мальчику дали имя Матвей.

С важным событием в жизни семьи чету Кадушкиных тепло поздравил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, отметив, что в региональном парламенте регистрация новорожденного в таком формате проводится впервые.

«Воспитание детей — пожалуй, самый тяжелый и ответственный труд. И вы с ним достойно справляетесь. В вашей семье уже растут два богатыря — Кирилл и Дмитрий. Отличные ребята. Родительская радость и гордость. Совсем недавно родился Матвей. А это значит, что в Рязанской области стало на одну многодетную семью больше. И на федеральном, и на региональном уровне многое делается для создания комфортных условий для рождения и воспитания детей. И мы, безусловно, продолжим эту работу. Спасибо вам, Маргарита и Денис, за любовь, доброту и заботу, которые вы дарите своим мальчишкам. Такие семьи, как ваша, — настоящее достояние Рязанской области», — сказал Аркадий Фомин.

В торжественной обстановке многодетные родители получили первый документ малыша — свидетельство о рождении, памятный знак «Рожденному на Рязанской земле» и подарки.