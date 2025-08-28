За ночь над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили 102 беспилотника самолетного типа с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа. Из них 22 дрона перехватили над Черным морем, по 21 — над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 БПЛА — над Крымом, по три — над Саратовской и Воронежской областями, два — над Волгоградской областью, один — над Азовским морем.
