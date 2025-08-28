Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об 28 августа этом пишет РБК.

Со ссылкой на «Суспильне» отмечается, что в Сумах и Днепре также были слышны взрывы.

Кроме того, начальник областной военной администрации Сергей Лысак рассказал об ударе по инфраструктуре в Днепропетровской области. Взрывы, как отметили в публикации, были слышны в Никополе, Мировской, Марганецкой, Красногригорьевской, Покровской общинах.

Мэр Киева Виталий Кличко в 11 утра сообщил, что известно о 10 погибших. По его данным на 8 утра, 38 человек пострадали, 30 из них были госпитализированы. Отмечается, что повреждены здания в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах.