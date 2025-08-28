Вице-спикер Госдумы посетил Рязанскую область

Помимо официальных мероприятий в Рязани, Владислав Даванков побывал в селе Поздное Михайловского района, в месте, откуда родом его семья. «Здесь до сих пор сохранись дом и церковь, которые в начале XVIII века построил мой прапрапрапрадед — Степан Даванков… Встретился со своими дальними родственниками. Все Даванковы до сих пор держат связь друг с другом. Показал сыну, откуда мы родом. Знать свои корни не менее ценно, чем ходить на „Разговоры о важном“», — написал Даванков.

В Рязани Даванков прогулялся по улице Почтовой и Лыбедскому бульвару.

«Город заметно поменялся к лучшему. Многие места за пять лет изменились до неузнаваемости. В этом большая заслуга губернатора Павла Малкова и его команды», — отметил Даванков.

Поездка в Рязань завершилась встречей с вице-губернатором Артемом Брановым и жителями региона. Главными темами диалога с рязанцами стали качество медицинского обслуживания, обустройство парковочных пространств, проблемы с платным путепроводом в Соколовке, повышение уровня жизни в Рязанской области и развитие промышленности. Активно рязанцы задавали вопросы о полноценном запуске системы Мигрант ID. Один из гостей встречи высказал предложения, как ее можно улучшить.

Подводя итоги встречи, Владислав Даванков отметил, что чаще всего людей волнуют две темы: здравоохранение и образование, так как они тесно связаны с будущим подрастающего поколения.

«Я и мои коллеги по партии в Госдуме будут заниматься этими вопросами. Всегда после таких встреч я увожу с собой много предложений и инициатив. Это меня вдохновляет», — заключил Владислав Даванков.