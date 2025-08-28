В Рязани «семерка» врезалась в столб
По данным портала, авария случилась днем 27 августа на улице Станкозаводской, напротив дома № 22/10. Судя по кадрам, на месте работали инспекторы ГАИ. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших неизвестны.
