В Рязани «семерка» врезалась в столб

По данным портала, авария случилась днем 27 августа на улице Станкозаводской, напротив дома № 22/10. Судя по кадрам, на месте работали инспекторы ГАИ. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших неизвестны.