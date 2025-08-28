В Рязани осудят двух человек за сбыт наркотиков
По версии следствия, с 2024 года по май 2025 года 33-летний мужчина и 38-летняя женщина состояли в организованной группе и распространяли наркотики на территории Рязанской области, за что получали от неустановленных лиц деньги. Преступную деятельность пресекли полицейские. Наркотики общим весом свыше 489 граммов изъяли. Злоумышленников заключили под стражу.
Злоумышленников заключили под стражу. Их обвинили в шести эпизодах покушения на сбыт наркотиков. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.