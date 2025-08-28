В России запретили порнофильмы со священнослужителями

Прокуратура выявила три веб-страницы с таким контентом. Согласно материалам дела, на этих ресурсах демонстрировались сцены сексуального характера с использованием религиозных символов и атрибутики. Две из трех страниц к моменту обнаружения уже были недоступны. Уточняется, что на сайтах не было возрастного ограничения, что могло навредить детской психике. Суд в своем постановлении указал, что подобные материалы оскорбляют религиозные чувства верующих. Все три интернет-страницы признаны запрещенными к распространению в России.

