В России выросло производство игристых и тихих вин

По информации Минсельхоза РФ, с начала 2025 года изготовление игристого увеличилось на 15,8% по сравнению с 2024 годом и достигло 8,7 млн декалитров. Выпуск тихих вин также вырос на 12,6%, достигнув 20,9 млн декалитров. Кроме того, в этом году запланировано заложить около 6 тыс. гектаров новых виноградников. Основные площади будут отведены в Краснодарском крае, Дагестане, Крыму и Чечне.

