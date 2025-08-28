В России разработали рекомендации для проведения Дня знаний в школах и колледжах
В России разработали рекомендации для проведения Дня знаний в школах и колледжах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.
В программу советуют включить поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ.
Ведомство отмечает, что торжественное мероприятие может быть организовано в актовом или спортивном зале, а также на открытом воздухе, в зависимости от погодных условий. Образовательные организации могут использовать свои традиции, такие как вынос знамени, исполнение гимна учреждения и возложение цветов к памятным местам. Также рекомендуется предоставить слово ученикам 1-х и 11-х классов в школах и выпускникам колледжей.
Особое внимание уделяется безопасности детей.