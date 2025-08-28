В России опровергли повышение тарифов на связь из-за увеличение числа звонков

Повышения тарифов на мобильную связь в России не ожидается, несмотря на увеличение числа звонков. Об этом сообщила НСН со ссылкой на интернет-эксперта Леонтия Букштейна. После блокировки звонков в мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp, россияне стали звонить на 20-30% чаще. Это привело к увеличению нагрузки на сети, но операторы получают хорошие доходы от абонентов и могут справиться с новыми расходами. По словам Букштейна, у операторов сейчас «звездные часы», и повышать тарифы нет необходимости. Он отметил, что государство контролирует цены на связь, и абонентам не стоит беспокоиться о росте тарифов. Также он добавил, что мобильная связь доступна даже в самых удаленных районах страны, и дополнительные доходы операторов пойдут на развитие связи.

