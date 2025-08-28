В России могут присвоить статус ветерана еще одной категории граждан

В России разработали новый проект, который позволит добровольцам, заключившим контракт с Минобороны в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Эта инициатива была предложена по поручению президента Владимира Путина, который ранее говорил о важности признания заслуг тех, кто участвует в специальной военной операции. Мишустин отметил, что бойцы смогут воспользоваться всеми положенными им привилегиями за проявленные мужество и героизм. Госдума начнет работу над проектом на следующей неделе.

В России разработали новый проект, который позволит добровольцам, заключившим контракт с Минобороны в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Эта инициатива была предложена по поручению президента Владимира Путина, который ранее говорил о важности признания заслуг тех, кто участвует в специальной военной операции.

Мишустин отметил, что бойцы смогут воспользоваться всеми положенными им привилегиями за проявленные мужество и героизм. Госдума начнет работу над проектом на следующей неделе.

Также в августе правительство расширило список территорий, участники обороны которых могут получить статус ветерана.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости