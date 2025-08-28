В России хотят освободить от НДФЛ родителей, вышедших раньше из декрета
Отмечается, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 1 января 2024 года сохраняется в случае, если родитель выходит из декрета до достижения ребенком возраста полутора лет. Однако, по словам авторов законопроекта, в этом случае необходимо выплачивать НДФЛ, что снижает эффективность ежемесячной поддержки. Законопроект направлен на устранение этой ситуации.
