В Роспотребнадзоре напомнили, как защититься от ОРВИ и гриппа

Как рекомендовали в ведомстве, необходимо чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маски и вести здоровый образ жизни. Также нужно постоянно дезинфицировать поверхности, такие как столы, дверные ручки и гаджеты. Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что важно соблюдать дистанцию не менее полутора метров от людей с признаками заболевания, прикрывать рот и нос при кашле или чихании, а также носить одноразовые медицинские маски в местах массового скопления людей и при общении с больными.

Роспотребнадзор в преддверии нового сезона простудных заболеваний, ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции напомнил, как защититься от болезней. Об этом 28 августа сообщило РИА Новости.

Напомним, в Рязанской области стартовала прививочная кампания против гриппа.