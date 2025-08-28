В Пензенской области избили главу района
Главу администрации Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо избили. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
По словам очевидцев, драка произошла возле местной бани: ее хозяин три раза ударил металлической трубой чиновника за то, что Александр Помогайбо назвал его «свиньей».
Уточняется, что политик оскорбил владельца участка, потому что мужчина не следил за территорией и отказался убрать баню. На место вызывали скорую, которая доставила мужчину в больницу.
Фото: сайт администрации Каменского района, Telegram-канал SHOT