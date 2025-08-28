В Карелии при взрыве бочки с топливом погиб человек
Возле поселка Элисенваара при взрыве бочки с топливом погиб мужчина. Об этом пишет «Daily Карелия».
По информации Госкомитета Карелии по ОЖ и БН, сообщение о взрыве поступило в 11:04. В районе Лахденпохского района, в карьере «Удачное», произошёл взрыв бочки для хранения моторных масел.
На место выехал дежурный караул Лахденпохьи. Как выяснилось, при вскрытии бочки рабочему ударной волной отбросило в сторону — он получил травмы, несовместимые с жизнью.
На месте работают медики и полиция, обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Daily Карелия