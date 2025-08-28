В Госдуме предложили выдавать дипломы студентам-целевикам после отработки
По мнению Ярослава Нилова, учебное заведение не должно отдавать документ об образовании, пока учащийся не выполнил все условия по договору. Парламентарий отметил, что многие студенты, поступающие по целевому направлению, ищут способы избежать отработки.
