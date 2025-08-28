В Госдуме предложили повысить пенсии до двух МРОТ
В Госдуме предложили повысить пенсии до двух МРОТ. С соответствующей инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий, передало 28 августа ТАСС.
