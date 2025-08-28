Рязань
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
1 час назад
119
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 322
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 688
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 641
В Госдуме предложили повысить пенсии до двух МРОТ
В России МРОТ в 2025 году составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. Слуцкий предложил повысить пенсии до размера двух минимальных размеров оплаты труда.

По его мнению, это «хотя бы немного» поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься здоровьем, путешествовать по стране.

Ранее россиянам рассказали об индексации пенсий в 2026 году.