Стало известно, сколько рязанских семей получают пособие из маткапитала
Ежемесячное пособие из средств материнского семейного капитала получают более 1500 семей Рязанской области. Размер выплаты в регионе составляет 15 тысяч 309 рублей в месяц. Ее могут получать семьи с детьми в возрасте до трех лет. Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум (для жителей Рязанской области — 31 564 рублей). Отмечается, что подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или в клиентской службе регионального отделения СФР.
