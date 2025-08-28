С работодателя взыскали компенсацию семье погибшего на производстве рязанца
Трагедия произошла в апреле 2025 года. На сотрудника ООО «Спецмаш» упала металлическая конструкция, мужчина скончался. Отмечается, что несчастный случай произошел по вине работодателя — он не обеспечил надлежащие условия труда. Суд постановил выплатить семье 800 тысяч рублей.
С работодателя взыскали компенсацию семье погибшего на производстве рязанца. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия произошла в апреле 2025 года. На сотрудника ООО «Спецмаш» упала металлическая конструкция, мужчина скончался. Отмечается, что несчастный случай произошел по вине работодателя — он не обеспечил надлежащие условия труда.
Суд постановил выплатить семье 800 тысяч рублей.