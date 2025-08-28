Рязань
Россиянкам напомнили об индексации материнского капитала
Увеличение выплаты будет продолжаться ежегодно. Парламентарий отметила, что государство постепенно изменяет подходы к стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми. Светлана Бессараб напомнила, что в настоящее время маткапитал предоставляется на первого и второго ребенка, и общий бюджет программы на ближайшие три года составляет около 10 трлн рублей. По ее мнению, для увеличения числа многодетных семей стоит рассмотреть возможность расширения выплат на третьего и последующих детей.

Россиянкам напомнили об индексации материнского капитала. Об этом пишет «Лента. ру» со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

По ее словам, увеличение выплаты будет продолжаться ежегодно. Парламентарий отметила, что государство постепенно изменяет подходы к стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми.

Бессараб напомнила, что в настоящее время маткапитал предоставляется на первого и второго ребенка, и общий бюджет программы на ближайшие три года составляет около 10 трлн рублей. По ее мнению, для увеличения числа многодетных семей стоит рассмотреть возможность расширения выплат на третьего и последующих детей.

Однако депутат признала, что значительное увеличение суммы материнского капитала в ближайшее время может быть затруднительным. Она отметила, что на поддержку семей уже выделены значительные средства, а действующие меры распространяются на период жизни ребенка до 17 лет.