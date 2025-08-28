Россиянкам напомнили об индексации материнского капитала

Увеличение выплаты будет продолжаться ежегодно. Парламентарий отметила, что государство постепенно изменяет подходы к стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми. Светлана Бессараб напомнила, что в настоящее время маткапитал предоставляется на первого и второго ребенка, и общий бюджет программы на ближайшие три года составляет около 10 трлн рублей. По ее мнению, для увеличения числа многодетных семей стоит рассмотреть возможность расширения выплат на третьего и последующих детей.

