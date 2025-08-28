Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли около 1 325 военных и самолет Су-27. Отечественные средства ПВО уничтожили две авиабомбы, два снаряда HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа.
Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли около 1 325 военных и самолет Су-27.
Отечественные средства ПВО уничтожили две авиабомбы, два снаряда HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа.