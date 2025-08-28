Роспотребнадзор разработал тест, выявляющий сразу 25 вирусов, включая COVID-19 и грипп. Об этом в четверг, 28 августа, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что это первый в стране тест с таким широким спектром диагностики.
По данным Роспотребнадзора, набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы коронавируса и гриппа.
Как заверили в ведомстве, тест-система обладает высокой точностью. Врачи смогут оперативно ставить пациентам диагноз и назначать лечение.
Напомним, в Рязанской области стартовала прививочная кампания против гриппа.
