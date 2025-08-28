Психолог объяснила вред летней учебы для ребенка

Она рассказала, что летние занятия могут негативно сказаться на психике детей и увеличить риск развития психологических или неврологических заболеваний. Врач рекомендовала не перегружать детей до начала учебного года, а предоставить им возможность полноценно отдохнуть и насладиться эмоциями. По мнению Наумовой, летние каникулы предназначены для восстановления сил. Особенно важен август, и школы, которые начинают занятия в это время, нарушают естественный порядок. Психолог также отметила, что летом можно привлекать детей к выполнению домашних обязанностей, чтобы развивать у них чувство ответственности.

