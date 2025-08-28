Прокуратура помогла инвалиду получить компенсацию после ДТП
Прокуратура Московского района Рязани защитила права инвалида, проведя проверку по поводу безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. Выяснилось, что водитель автобуса проехал на красный свет светофора и чуть не сбил женщину с ограниченными возможностями, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате этого происшествия водитель получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, прокуратура потребовала от транспортной компании выплатить женщине компенсацию за моральный вред, и ее просьба была удовлетворена — она получила 20 тысяч рублей.
Прокуратура Московского района Рязани защитила права инвалида, проведя проверку по поводу безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.
Выяснилось, что водитель автобуса проехал на красный свет светофора и чуть не сбил женщину с ограниченными возможностями, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате этого происшествия водитель получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, прокуратура потребовала от транспортной компании выплатить женщине компенсацию за моральный вред, и ее просьба была удовлетворена — она получила 20 тысяч рублей.