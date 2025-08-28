Полицейские поймали злоумышленника, укравшего бензотриммер в Спасском районе

В Спасском районе полицейские быстро раскрыли кражу бензотриммера. 58-летний житель поселка станция Проня обратился в полицию и рассказал, что, уехав в магазин на несколько часов и оставив двери открытыми, вернулся и обнаружил, что его бензотриммер пропал. В ходе расследования одна из женщин сообщила, что заметила 59-летнего мужчину, который проходил мимо ее дома в сторону потерпевшего, но обратно не вернулся. Полиция задержала его и нашла украденный бензотриммер, спрятанный в кустах на его участке. Как оказалось, мужчина знал, что сосед часто оставляет дом открытым, и воспользовался этим моментом, чтобы украсть триммер. Теперь против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

