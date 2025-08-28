Песни SHAMAN, Газманова и Майданова рекомендовали к изучению в школах
Отмечается, что в перечень попали 37 композиций, «направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся». Однако школы сами вправе выбирать, какую музыку стоит изучать детям. В Минпросвещения добавили, что в список также включены «современные произведения»: «Моя Россия» Ярослава Дронова (SHAMAN), «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» Дениса Майданова.
Фото: официальный сайт SHAMAN.