Песков: рынок топлива в РФ полностью обеспечен
Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что рынок топлива в России полностью обеспечен. Об этом пишет НСН. По его словам, власти предпринимают решительные меры для стабилизации цен на бензин, и ситуация находится под контролем. Ранее правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, сообщает RT.
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС