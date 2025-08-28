Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 12:55
Нал. EUR 94.00 / 94.50 28/08 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
57 минут назад
99
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 312
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 684
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды
До 17:00 холодной воды не будет по адресу: улица Интернациональная, дом № 1. улица Грибоедова, дома №№ 18, 20, 22 корпус 1; улица Есенина, дома №№ 5, 22; улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11, 21.

Несколько улиц в Рязани в четверг, 28 августа, остались без холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

До 17:00 холодной воды не будет по адресу:

  • улица Интернациональная, дом № 1.
  • улица Грибоедова, дома №№ 18, 20, 22 корпус 1;
  • улица Есенина, дома №№ 5, 22;
  • улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11, 21.