Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды
Несколько улиц в Рязани в четверг, 28 августа, остались без холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
До 17:00 холодной воды не будет по адресу:
- улица Интернациональная, дом № 1.
- улица Грибоедова, дома №№ 18, 20, 22 корпус 1;
- улица Есенина, дома №№ 5, 22;
- улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11, 21.