Найден труп пропавшего в Рязани мужчины
Местонахождение 64-летнего Игоря С. не было известно с 26 августа 2025 года. Сообщалось, что он нуждался в медпомощи и не ориентировался в пространстве. 27 августа выяснилось, что мужчина погиб. Подробности случившегося не разглашаются.
