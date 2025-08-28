На Северной окружной в Рязани произошло ДТП
Отмечается, что авария случилась утром в четверг, 28 августа. Столкнулись два автомобиля. «Одна машина немного догнала другую», — сообщили очевидцы. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Рязанский слон»