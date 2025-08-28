Мошенники начали просить россиян голосовать по устранению проблем в доме

Мошенники звонят от имени «Госуслуг» и выманивают шестизначные коды. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью RT предупредил, что настоящие операторы таких кодов не запрашивают. Также мошенники отслеживают жалобы в соцсетях (мусор, сломанные лифты) и пишут от имени УК, предлагая проголосовать с помощью ссылок на фальшивые опросы. Поддельные сайты, имитирующие госпорталы, при авторизации дают преступникам доступ к личным данным и банковским сервисам. Настоящее голосование собственников проходит через официальные ресурсы — ГИС ЖКХ или региональные приложения. Бондарь призвал не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию напрямую у управляющих компаний.

В России мошенники начали звонам гражданам, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и пытаются выманить шестизначный код для входа в подъезд. Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью RT. Он подчеркнул, что настоящие операторы никогда не запрашивают такие коды, так как это нарушает правила безопасности.

Кроме того, Бондарь отметил, что мошенники используют другую схему обмана. Они внимательно отслеживают жалобы граждан в социальных сетях о проблемах в домах, таких как мусор или сломанные лифты. Затем они пишут пользователям от имени управляющих компаний, предлагая проголосовать за устранение проблемы и присылая ссылки на фальшивые голосования.

Эти ссылки ведут на поддельные сайты, которые могут выглядеть как официальные порталы госуслуг. При авторизации на таких сайтах злоумышленники получают доступ к личным данным и банковским сервисам жертвы.

Бондарь напомнил, что настоящее голосование собственников осуществляется только через официальные ресурсы, такие как портал ГИС ЖКХ или региональные приложения. Он призвал граждан быть осторожными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также проверять информацию, обращаясь напрямую в управляющие компании.