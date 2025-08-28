Mash: телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали
Отмечается, что у пациента заподозрили кровотечение в ЖКТ. У Николая Николаевича диагностировали низкий гемоглобин на фоне онкологии. Само состояние осложнялось язвой кишечника. После лечения ученому стало лучше, и он уехал домой.
Телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
