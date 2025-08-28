Губернатор пообещал завершить ремонт теплосетей в Новомичуринске до 1 сентября
Ремонт теплосетей в Новомичуринске планируют завершить к 1 сентября. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в прямом эфире 28 августа. Местная жительница пожаловалась, что горячая вода отсутствует с 16 июля, а в залитых котлованах работы не ведутся. Губернатор отметил, что сети в городе сильно изношены, что затрудняет ремонт, но пообещал завершить работы к указанной дате. Он поручил министерству ТЭК и ЖКХ области держать ситуацию под контролем.
Фото: скриншот с прямого эфира губернатора во ВКонтакте