Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
2 часа назад
508
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
4 часа назад
209
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 382
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 708
EXEED возглавил премиальный сегмент российского авторынка по итогам первого полугодия
На все модели EXEED распространяется гарантийное обслуживание продолжительностью семь лет либо пробегом до 200 тысяч километров (в зависимости от того, что произойдёт ранее). Для инновационных гибридных моделей EXLANTIX срок гарантии увеличен до восьми лет при сохранении ограничения по пробегу.

По данным EXEED Центра Автоимпорт на Солнечной, бренд стал лидером продаж в премиум-классе автомобилей в России за первое полугодие*. Это подтверждает высокий уровень доверия потребителей, выбирающих продукцию EXEED. Парк автомобилей марки в Рязанской области превысил тысячу единиц, включая машины, приобретённые физическими лицами и корпоративными клиентами.

Международные продажи EXEED продемонстрировали рост более чем на 20%, подчеркивая успешность глобального расширения бренда. Согласно стратегии 2025 года, компания намерена укрепить свою позицию как технологического премиум-бренда, сосредоточившись на развитии продуктов с альтернативными источниками энергии и улучшении клиентских сервисов в России.

В ближайшее время ассортимент EXEED пополнят новые и модернизированные модели, включая гибридную версию кроссовера-купе RX и рестайлинговую версию флагмана VX.

*Источник: пресс-релиз EXEED

Официальный дилер в Рязани — EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной д. 5 https://www.rzn-exeed.ru