Для Рязани закупят 40 бетонных урн за полтора миллиона рублей

В Рязани на поставку бетонных урн выделили 1 миллион 440 тысяч 693 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Поставку 40 урн необходимо осуществить до 12 сентября 2025 года. Где именно их установят, в документах не указано. Отмечается, что урны должны быть коричневого цвета с оцинкованным вкладышем и изображением туристического кода Рязани с двух сторон. Заказчиком выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани». Ранее РЗН. Инфо в мэрии рассказали, что на улицах Рязани установлено более 800 урн, при этом 400 из них необходимо заменить.

