Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Ставрополье завели уголовное дело в отношении заведующих детской поликлиники и педиатрического отделения. Медики обвиняются во взятках за оформление фиктивной инвалидности детям, сообщает newstracker.ru. Сообщается, что обвиняемые получили незаконным путем порядка 800 тыс. рублей. На их имущество на сумму 5 млн рублей наложен арест. Материалы дела направлены на рассмотрение в судебные органы, также предполагается участие посредника.

Республика Удмуртия

Жительница Кизнерского района Удмуртии получила шесть месяцев колонии за систематическую невыплату алиментов ребенку. В совокупности долг составляет более 330 тыс. рублей, информирует udm-info.ru . Приговор еще не вступил в законную силу.

Ростовская область

Психолог из Ростова-на-Дону должен будет выплатить 100 тыс. рублей согласно решению суда. Он обвиняется в копировании текстов своего коллеги из Ставрополя. В материалах дела рассматривались пять постов, нарушивших авторские права, передает rostovgazeta.ru . Это первый в Российской Федерации случай удовлетворения иска за текстовые публикации в социальных сетях.

Республика Татарстан

В школах, детсадах и колледжах Татарстана 28 и 29 августа проведут учения по безопасности, пишет inkazan.ru . Их организовало Минпросвещения РФ при участии МЧС. Глава Министерства Сергей Кравцов рассказал, что мероприятия проводятся с целью проверки готовности систем к 1 сентября и отработки действий в случае ЧС. Учения охватят все российские регионы.

Волгоградская область

В Крыму задержали жительницу Волгограда, которая пыталась при доставить к зданию УФСБ икону с самодельным взрывным устройством, пишет novostivolgograda.ru . Следственные органы выдвинули предположение, что правонарушительница стала жертвой многоуровневого мошенничества и психологического давления и действовала по указанию спецслужб Украины. Терракт удалось предотвратить.

Нижегородская область

В Нижегородской области могут наложить полный запрет на продажу вейпов. Автором данной инициативы стал губернатор Глеб Никитин. Глава региона выдвинул соответствующее предложение в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, передает newsnn.ru . Медики предупреждают: «парилки» наносят вред здоровью, особенно это касается подростков. Эксперты в свою очередь выражают опасения по поводу роста теневого рынка и настаивают на усилении контроля вместо запрета.

Свердловская область

За минувшие месяцы этого года мошенники получили от жителей Нижнего Тагила 134 миллиона рублей. По информации tagilcity.ru , в среднем каждый день в регионе происходит по два случая обмана. Чаще всего жертвами становятся пожилые граждане. Всего зарегистрировано 501 подобное правонарушение с применением IT-технологий, в том числе кражи с банковских карт.

Оренбургская область

В Оренбургской области сроки капитального ремонта домов, поврежденных паводком, продлили на год, сообщает 56orb.ru . Жители смогут подать заявления на получение компенсаций за восстановление жилья до 1 декабря текущего года. Соответствующие решения были приняты в ходе заседания регионального правительства.

Тюменская область

В Тюмени был замечен смертельно опасный тигровый комар, пишет nashgorod.ru . Для нежданного гостя из Юго-Восточной Азии характерна темная окраска с белыми пятнами. Распространение тигровых комаров может нанести вред человеку, так как эти насекомые являются переносчиком ряда опасных заболеваний — лихорадки Денге, лихорадки Чикунгунья и других.

Омская область

В школах Омска наблюдается дефицит кадров. Согласно последним данным, к 1 сентября в детских образовательных учреждениях будет не хватать 273 педагогов. По информации gorod55.ru , за последний месяц число вакансий увеличилось. В Департаменте образования отметили, что больше всего в школах не хватает преподавателей математики, русского и английского языков, литературы, а также учителей начальных классов и дополнительного образования. В местных пабликах в числе причин увольнения педагоги называют низкие зарплаты, перегрузку в сфере отчетности и сложности взаимодействия с чересчур требовательными родителями.

Карелия

Прокуратура Карелии займется проверкой информации от жителей поселка Хийтола Лахденпохского района. В течение уже восьми лет местные жители озабочены нехваткой воды, что вынуждает их запасаться дождевой, пишет karelinform.ru . Хотя ремонт сети местного водоснабжения и осуществляется, подвоз воды населению не организован. Власти оборудовали два шланга с краном для забора воды, но жители не удовлетворены ее качеством и напором.

Приморский край

Жительница Владивостока едва не погибла после сеанса иглорефлексотерапии, проведенного в Китае, сообщает vostokmedia.com . У женщины развилось тяжелое гнойное воспаление, и врачи поликлиники № 1 были вынуждены провести сложную операцию. Пациентка восстанавливается, а врачи сообщают, что впервые столкнулись со столь тяжелым случаем.

Башкирия

27 августа в Москве глава Росимущества Вадим Яковенко сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину о продаже контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании» (57,43%) компании «Росхим» за ₽17 млрд. Как сообщает mkset.ru , средства были направлены в федеральную казну, а 11,7% ценных бумаг поступили в доверительное управление Республике Башкортостан.

Краснодарский край

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, в 2025 году в регионе организованы 164 археологические экспедиции. Как пишет kubanpress.ru , в перечне археологических объектов — стоянки древнего человека каменного века, дольмены эпохи бронзы, античные города-государства, средневековые крепости и фортификационные сооружения.

Хабаровский край

Совгавань наводнили змеи, в том числе — опасные гадюки и щитомордники, которые уже встречаются у многоквартирных домов. Это происходит в связи с жаркой погодой и наводнениями, которые вынуждают рептилий искать укрытие. Как сообщает transsibinfo.com , жители вызывают специальные службы для отлова пресмыкающихся. При встрече со змеей рекомендуется ее обойти, а в случае укуса — срочно обратиться к врачу.

Новосибирск

По информации atas.info , глава города Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии передачи автомобилей многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей. Семиместные авто российского производства «Лада Ларгус» передали 27 многодетным родителям региона.

Челябинская область

ЧЭМК стал организатором акции «Посвящение в первоклассники» для детей работников предприятия. Как пишет kursdela.biz , 125 будущих школьников отправились в Камерный театр на спектакль «Мой папа, па-па-па-па-па!». Сюжетом постановки стала трогательная история о Золотом Цыпленке, Лисе и Волке, в котором неожиданно просыпаются отцовские чувства.

ХМАО

В Ханты-Мансийске подошел к концу полуфинал шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщает muksun.fm . Свыше 1000 учащихся школ и колледжей прибыли в окружную столицу для обмена опытом и идеями, чтобы затем воплотить в реальность свою мечту.

Красноярский край

В Красноярском крае два подростка 14 и 13 лет решили организовать свою ферму, для чего совершили кражу нескольких животных у односельчан, сообщает prmira.ru . Друзья, решившие заняться сельскохозяйственным животноводством, украли семь куриц, петуха и двух коз. Младший из школьников не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, а его 14-летнему товарищу придется отвечать перед законом по всей строгости — на горе-животновода завели два уголовных дела о краже. Похищенных коз и птиц вернули законным владельцам.

Белгородская область

Болельщик из Белгородской области во время матча нанес побои футбольному тренеру. По информации bel.2ru , в ходе игры между командами «Губкин» и «Каскад» один из «губкинских» фанатов выбежал на поле, напал на наставника соперников и нанес ему травму. Обстоятельства происшествия устанавливает контрольно-дисциплинарный комитет областной федерации футбола.

Пермский край