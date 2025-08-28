Рязань
Чтв, 28
18°
Птн, 29
21°
Сбт, 30
27°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.15 / 80.00 28/08 15:55
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 15:55
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
2 часа назад
508
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
4 часа назад
209
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 382
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 708
А что в кино? «Тимур и его команда», «Выход 8» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Японский триллер «Выход 8». Мужчина оказывается в замкнутом пространстве подземного перехода. Единственный путь к свободе — заметить аномалии и найти выход № 8.

Анимационный фильм из России «Доктор Динозавров». Школьник Фил сталкивается с насмешками сверстников и семейными проблемами. Случайно активировав портал в мезозой, он оказывается в мире динозавров, где ему предстоит пройти испытания и обрести новое понимание себя и своего окружения.

Российский приключенческий фильм «Тимур и его команда». Семнадцатилетняя Женя приезжает в приграничный поселок, чтобы встретиться с братом-добровольцем. Там она знакомится с местным подростком по прозвищу Тимур, что становится началом новых событий в ее жизни.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».