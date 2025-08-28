А что в кино? «Тимур и его команда», «Выход 8» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Японский триллер «Выход 8». Мужчина оказывается в замкнутом пространстве подземного перехода. Единственный путь к свободе — заметить аномалии и найти выход № 8.
Анимационный фильм из России «Доктор Динозавров». Школьник Фил сталкивается с насмешками сверстников и семейными проблемами. Случайно активировав портал в мезозой, он оказывается в мире динозавров, где ему предстоит пройти испытания и обрести новое понимание себя и своего окружения.
Российский приключенческий фильм «Тимур и его команда». Семнадцатилетняя Женя приезжает в приграничный поселок, чтобы встретиться с братом-добровольцем. Там она знакомится с местным подростком по прозвищу Тимур, что становится началом новых событий в ее жизни.
