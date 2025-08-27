Рязань
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В рязанском лесу нашли заблудившихся грибников
В рязанском лесу нашли заблудившихся грибников. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в своих соцсетях.

Группа грибников заблудилась в селе Кермись Шацкого района. Их местоположение волонтеры определили 26 августа.

«Данные были переданы в ЕДДС. Грибники найдены и эвакуированы сотрудниками полиции», — заключили в посте.