В рязанском лесу нашли заблудившихся грибников
Группа грибников заблудилась в селе Кермись Шацкого района. Их местоположение волонтеры определили 26 августа. «Данные были переданы в ЕДДС. Грибники найдены и эвакуированы сотрудниками полиции», — заключили в посте.
