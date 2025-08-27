В Рязанской области ускорилась инфляция

В июле показатель составил 10%. Отмечается, что на рост цен повлияли индексация тарифов ЖКХ, увеличение издержек производителей и спрос. Продукты питания стоили в июле меньше, чем в июне. Подешевели свекла, картофель и капуста: на рынок поступал отечественный урожай. Топливо подорожало из-за сезонных полевых работ. Смартфоны и телевизоры продолжили дешеветь из-за низкого спроса и укрепления рубля. Больше всего дорожали услуги. Наиболее заметно на динамику повлияли тарифы ЖКХ, ежегодная индексация которых прошла 1 июля.

В Рязанской области ускорилась инфляция. В июле показатель составил 10%. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что на рост цен повлияли индексация тарифов ЖКХ, увеличение издержек производителей и спрос.

Продукты питания стоили в июле меньше, чем в июне. Подешевели свекла, картофель и капуста: на рынок поступал отечественный урожай.

Топливо подорожало из-за сезонных полевых работ. Смартфоны и телевизоры продолжили дешеветь из-за низкого спроса и укрепления рубля.

Больше всего дорожали услуги. Наиболее заметно на динамику повлияли тарифы ЖКХ, ежегодная индексация которых прошла 1 июля.

По данным регионального отделения Банка России, годовая инфляция в целом по стране в июле снизилась, но пока еще остается существенно выше цели.

Напомним, в июне показатель инфляции составил 9,8%.