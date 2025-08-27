В Рязанской области 19-летний водитель снес забор, его увезли на скорой
ДТП произошло 26 августа, примерно в 21:25, около дома № 23 по улице Революционной в поселке Елатьма Касимовского округа. По предварительной информации ГАИ, 19-летний местный житель на автомобиле «Лада Калина» не справился с управлением и врезался в забор. В результате ДТП водитель пострадал. Его с травмами доставили в медучреждение. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.
