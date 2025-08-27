В Рязани восстановили права военнослужащего

В Рязанской области успешно решили вопрос о получении единовременной денежной выплаты для военнослужащего-участника СВО. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в своем телеграм-канале. Она получила обращение от своей коллеги, Уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой, которая навестила раненых бойцов в госпитале. Во время личного приема к Киреевой обратился военнослужащий, находящийся на лечении после ранения. Он сообщил, что, заключив контракт в Рязани, не получил положенную региональную выплату. После рассмотрения обращения Наталья Епихина направила письмо в Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области. Благодаря слаженной работе омбудсменов, единовременная денежная выплата была произведена военнослужащему в полном объеме.

