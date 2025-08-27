Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 794
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 546
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 496
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 552
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани восстановили права военнослужащего
В Рязанской области успешно решили вопрос о получении единовременной денежной выплаты для военнослужащего-участника СВО. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в своем телеграм-канале.

Она получила обращение от своей коллеги, Уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой, которая навестила раненых бойцов в госпитале.

Во время личного приема к Киреевой обратился военнослужащий, находящийся на лечении после ранения. Он сообщил, что, заключив контракт в Рязани, не получил положенную региональную выплату.

После рассмотрения обращения Наталья Епихина направила письмо в Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области. Благодаря слаженной работе омбудсменов, единовременная денежная выплата была произведена военнослужащему в полном объеме.