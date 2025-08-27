В Рязани пропал нуждающийся в медпомощи мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 26 августа 2025 года. Приметы: рост — 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серо-голубые. Одежда: черные шорты, черные тапочки. Любую информацию о пропавшем призвали сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязани пропал 64-летний Игорь Савин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.
Местонахождение мужчины неизвестно с 26 августа 2025 года. Отмечается, что он нуждается в медпомощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост — 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серо-голубые.
Одежда: черные шорты и тапочки.
Любую информацию о пропавшем призвали сообщать по телефонам 112;