Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
16°
Чтв, 28
18°
Птн, 29
22°
ЦБ USD 80.53 -0.15 27/08
ЦБ EUR 93.37 -1.09 27/08
Нал. USD 80.01 / 80.00 27/08 11:55
Нал. EUR 94.10 / 94.77 27/08 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 794
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 546
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 496
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 552
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани пропал нуждающийся в медпомощи мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 26 августа 2025 года. Приметы: рост — 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серо-голубые. Одежда: черные шорты, черные тапочки. Любую информацию о пропавшем призвали сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.

В Рязани пропал 64-летний Игорь Савин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.

Местонахождение мужчины неизвестно с 26 августа 2025 года. Отмечается, что он нуждается в медпомощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост — 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серо-голубые.

Одежда: черные шорты и тапочки.

Любую информацию о пропавшем призвали сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.