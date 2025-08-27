В Рязани приостановили работу МРЭО ГАИ
МРЭО временно не будет работать в среду, 27 августа, по техническим причинам. Об устранении неполадок сообщат дополнительно. Напомним, 26 августа рязанцы пожаловались на очереди в МРЭО. Позже в ГАИ прокомментировали ситуацию.
В Рязани приостановили работу МРЭО ГАИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своих соцсетях.
МРЭО временно не будет работать в среду, 27 августа, по техническим причинам. Об устранении неполадок сообщат дополнительно.
Напомним, 26 августа рязанцы пожаловались на очереди в МРЭО. Позже в ГАИ прокомментировали ситуацию.