В России разрабатывают новую соцсеть для замены Instagram*

Совсем скоро в России могут запустить новую отечественную социальную сеть, призванную заменить запрещенный Instagram*. Российские IT-компании активно работают над созданием аналогов зарубежного приложения. Однако в настоящее время в стране отсутствует социальная сеть, поддерживаемая мессенджером Max. Новый сервис, по мнению Андрея Свинцова, будет более удобным для пользователей благодаря интеграции в экосистему Max. Создатели приложения уделят особое внимание контенту, который будет размещаться на платформе. В качестве названия для новой соцсети депутат предложил «Макс Видео». * - Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

Совсем скоро в России могут запустить новую отечественную социальную сеть, призванную заменить запрещенный Instagram*. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

По словам парламентария, российские IT-компании активно работают над созданием аналогов зарубежного приложения. Однако в настоящее время в стране отсутствует социальная сеть, поддерживаемая мессенджером Max. Новый сервис, по мнению Свинцова, будет более удобным для пользователей благодаря интеграции в экосистему Max.

Создатели приложения уделят особое внимание контенту, который будет размещаться на платформе. В качестве названия для новой соцсети депутат предложил «Макс Видео». Он подчеркнул, что такая сеть обязательно появится, и уже существует аналог под названием DAOGRAM, который разрабатывается рядом российских IT-компаний.

Свинцов отметил, что новый сервис станет частью цифровой экосистемы, способной заменить такие платформы, как YouTube, Instagram* и Telegram. При этом контент, нарушающий закон, не будет допускаться на платформу, а авторов запрещенного контента ждут уголовные дела. Запрет коснется рекламы вредных привычек и пропаганды опасных увлечений среди популярных блогеров.

* - Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.