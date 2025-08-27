В России предложили выделить семьям с детьми специальные места на парковке

Семьям с детьми необходимо выделять специальные парковочные места во дворах, чтобы улучшить условия для парковки и мобильности, пишет «Абзац» со ссылкой на председателя президиума Союза пенсионеров России Валерия Рязанского. Он отметил, что для ячеек общества с двумя и более детьми особенно важно иметь комфортные условия, которые позволят быстро осуществлять все необходимые процессы, такие как посадка и высадка детей. Рязанский подчеркнул, что наряду с местами для инвалидов следует предусмотреть и места для семей с детьми, особенно для многодетных. «Эти точки должны быть максимально приближены к подъезду, чтобы ускорить все процедуры», — добавил он.

Также он предложил разрешить пенсионерам с ограничениями по здоровью использовать парковочные места для инвалидов.