Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 867
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 561
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 512
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 569
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В России предложили выделить семьям с детьми специальные места на парковке
Семьям с детьми необходимо выделять специальные парковочные места во дворах, чтобы улучшить условия для парковки и мобильности. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на председателя президиума Союза пенсионеров России Валерия Рязанского.

Он отметил, что для ячеек общества с двумя и более детьми особенно важно иметь комфортные условия, которые позволят быстро осуществлять все необходимые процессы, такие как посадка и высадка детей.

Рязанский подчеркнул, что наряду с местами для инвалидов следует предусмотреть и места для семей с детьми, особенно для многодетных. «Эти точки должны быть максимально приближены к подъезду, чтобы ускорить все процедуры», — добавил он. Также он предложил разрешить пенсионерам с ограничениями по здоровью использовать парковочные места для инвалидов.